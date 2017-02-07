16:43 07 февраля 2017 1

На ремонт моста потратят 73 млн руб Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Реконструкцию Моста влюбленных в Тюмени приостановили до весны. Об этом сообщил главный инженер ОАО «Мостострой-11» Роман Мещеряков.

Сроки сдачи моста сдвигались несколько раз. Последним называли октябрь 2016 года. Теперь строители говорят, что окончание строительства намечено на весну 2017. Основной причиной остановки работ строители называют пришедшие в Тюмень холода.

«Мы пока не занимаемся ремонтом Моста влюбленных из-за погодных условий и из-за переноса сроков сдачи объекта в документах. Теперь ждем тепла. Как потеплеет — продолжим работы, которые не успели сделать в 2016 году. Ориентируемся на май — скорее всего, возобновим работы после празднования 9 Мая. Обновим лакокрасочные работы, продолжим гранитные и перильные работы, сделаем подъемники и нарисуем граффити», — пояснил Роман Мещеряков.

Напомним, что на реконструкцию Моста влюбленных будет потрачено 73 млн руб. По задумке строителей мост должен стать похожим на плывущий корабль. На нем установят штурвал и балясины.