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07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
16:57  07 февраля 2017 0

На Южном Урале из-за ЧП полностью эвакуировали детсад. Малышей выводили в магазин и банк

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарный
В дыму пожарные отыскали и ликвидировали проблемуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Детский сад в Коркино Челябинской области 7 февраля пришлось эвакуировать в полном составе. Здание, полное малышей, внезапно затянуло дымом, рассказали «URA.RU» в администрации города.

Автоматическая система пожаротушения в детском саду № 17 послала сигнал на пульт дежурного в восемь утра, через несколько минут на месте ЧП появились четыре пожарные машины с расчетами. Детей по просьбе воспитателей приютили ближайший магазин и офис Сбербанка. Пожарные тем временем спустились в подвал, где обнаружили источник дыма — возле электрощита замкнуло электропроводку. Отключив подачу энергии, очаг задымления засыпали порошком из огнетушителей.

После проветривания детсад возобновил работу.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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