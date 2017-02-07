16:57 07 февраля 2017 0

В дыму пожарные отыскали и ликвидировали проблему Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Детский сад в Коркино Челябинской области 7 февраля пришлось эвакуировать в полном составе. Здание, полное малышей, внезапно затянуло дымом, рассказали «URA.RU» в администрации города.

Автоматическая система пожаротушения в детском саду № 17 послала сигнал на пульт дежурного в восемь утра, через несколько минут на месте ЧП появились четыре пожарные машины с расчетами. Детей по просьбе воспитателей приютили ближайший магазин и офис Сбербанка. Пожарные тем временем спустились в подвал, где обнаружили источник дыма — возле электрощита замкнуло электропроводку. Отключив подачу энергии, очаг задымления засыпали порошком из огнетушителей.

После проветривания детсад возобновил работу.