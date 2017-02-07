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07 февраля 2017
06 февраля 2017
16:50  07 февраля 2017 0

Организаторы не возвращают деньги за сорванный концерт Павла Воли

Павел Воля, воля павел
Павел Воля не приехал в Екатеринбург. А зрители остались без денегФото: Личная страница Павла Воли в instagram

Организаторы концерта Павла Воли, который не состоялся в Екатеринбурге 26 декабря, не возвращают деньги за билеты.

Концертная фирма BNB PROMOTION после сорванного концерта объявила, что деньги за билеты начнут выдавать с 6 февраля. Но возврат билетов вчера не начался.

«Нам сказали: „Денег нет, а вы держитесь“. Возврата денег пока не будет, и даже примерных сроков нет, так как у организаторов несостоявшегося концерта нет средств, — рассказал „URA.RU“ несостоявшийся зритель Андрей Кацайлиди. — Мы с женой купили дорогие билеты на второй ряд по 7000 рублей. Мы ждали назначенного дня, но раз нас обманывают, я решил действовать».

Кацайлиди подал иск в мировой суд с просьбой взыскать с концертной фирмы деньги: стоимость билетов и моральный вред в таком же размере. Кроме того, подано заявление в полицию с просьбой проверить концертную фирму на предмет мошенничества и выяснить, куда делись собранные со зрителей деньги и почему их не возвращают.

Напомним, концерт Павла Воли были отменен в последний момент. У артиста уже был куплен билет до Екатеринбурга, но он целую неделю не мог связаться с организаторами — они не отвечали на телефонные звонки. Ранее Павел Воля на своей странице в «Твиттере» написал: «По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Сам расстроился очень. Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты с другими людьми в другой раз! Простите, что так получилось».

Александр Лукманов
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