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07 февраля 2017
06 февраля 2017
16:32  07 февраля 2017 3

Власти Екатеринбурга отменили внедрение новой транспортной схемы летом

Новые белорусские автобусы на маршруте. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт
Новая схема заработает через два годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что в городе перенесли введение новой транспортной схемы с 2017 на 2019 год, сообщает официальный портал городской администрации.

По словам Якоба, новая схема движения общественного транспорта нуждается в доработке, хотя и существующая схема несовершенна. Чиновники пообещали учесть мнение общественности и экспертного сообщества во время усовершенствования транспортной схемы. Главной причиной переноса в мэрии называют проведение в 2018 году в Екатеринбурге матчей ЧМ-2018 по футболу.

Ранее «URA.RU» писало о том, что новая схема вызвала массовое недовольство горожан.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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