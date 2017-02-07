17:04 07 февраля 2017 0

Трамп сделает жизнь лучше, уверены пермяки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пермяки предлагают позвать на губернаторский пост американского президента Дональда Трампа и построить стену на границе со Свердловской областью — против варягов.

«Если бы Дональда Трампа назначили губернатором Пермского края, то он бы ограничил иммиграцию в Пермский край из самых злостно-варяжских регионов: Свердловской, Челябинской областей. Приостановил бы начатую предыдущей администрацией реформу здравоохранения (Basargincare). Начал бы возводить стену на границе Пермского края и Свердловской области», — пишет в Facebook пермский режиссер Антон Токман.

Пользователям Сети эта идея понравилась. Они предлагают также вернуть в Пермь пивзавод, ипподром и писателя Алексея Иванова.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, губернатор Виктор Басаргин объявил о своей отставке. И. о. главы Пермского края назначен бывший министр правительства Москвы Максим Решетников.