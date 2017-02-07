{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
17:04  07 февраля 2017 0

«Построит стену на границе Прикамья». Трампа предлагают сделать губернатором Пермского края

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп сделает жизнь лучше, уверены пермякиФото: depositphotos.com © URA.RU

Пермяки предлагают позвать на губернаторский пост американского президента Дональда Трампа и построить стену на границе со Свердловской областью — против варягов.

«Если бы Дональда Трампа назначили губернатором Пермского края, то он бы ограничил иммиграцию в Пермский край из самых злостно-варяжских регионов: Свердловской, Челябинской областей. Приостановил бы начатую предыдущей администрацией реформу здравоохранения (Basargincare). Начал бы возводить стену на границе Пермского края и Свердловской области», — пишет в Facebook пермский режиссер Антон Токман.

Пользователям Сети эта идея понравилась. Они предлагают также вернуть в Пермь пивзавод, ипподром и писателя Алексея Иванова.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, губернатор Виктор Басаргин объявил о своей отставке. И. о. главы Пермского края назначен бывший министр правительства Москвы Максим Решетников.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров