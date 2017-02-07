17:20 07 февраля 2017 0

Женщина отдала мошеннику 400 тысяч рублей маткапитала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени директор строительной компании «Эко-дом» объявлен в федеральный розыск. Он выманил у женщины материнский капитал.

Жительница Тюмени рассказала корреспонденту «URA.RU», что решила использовать материнский капитал для строительства дома. Нашла компанию с подходящими ценами — «Эко-дом». На сайте указывалось, что компания работает с областными и государственными программами, а также материнским капиталом.

«Я и не подумала бы, что директор компании — вор. Он был опрятный, грамотный. Произвел на меня хорошее впечатление», — рассказывает о первой встрече со злоумышленником пострадавшая.

После заключения договора женщина перевела около 400 тысяч рублей на счет компании. Но строители, на земельном участке так и не появились. На требование вернуть деньги мужчина ответил отказом. А после перестал отвечать на звонки. Тюменка обратилась в суд. Оказалось, что не одна она желает наказать мошенника. Набралось четыре доказанных случаев обмана.

Как сообщили «URA.RU» в УМВД по Тюменской области, Андрея Кокшарова, директора компании «Эко-дом», ждет суд по четырем доказанным фактам мошенничества. Он заключал договоры на строительство быстровозводимых частных домов и после уклонялся от строительства, присваивая средства.

Более того, оказалось, что Андрей Кокшаров ранее уже привлекался к ответственности за мошенничество. На нем числилась фирма «Титан», которая якобы занималась установкой вентиляции, и компания по ремонту квартир «Альфа-Дизайн».

По неофициальной информации, дела мужа прикрывала его жена. Она работает судебным приставом по Ленинскому административному округу Тюмени. Оперативный комментарий у супруги мошенника получить не удалось.