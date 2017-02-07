17:06 07 февраля 2017 0

В теплосети вложат сотни миллионов рублей Фото: пресс-служба "Тепло Тюмени"

Тюменские энергетики приступили к осмотру имущества, переданного компании «Тепло Тюмени» в Ишиме и Ялуторовске в рамках концессионных соглашений. Планируется, что инвестиции в централизованные системы теплоснабжения двух городов превысят 280 млн рублей.

Эксплуатировать котельные и тепловые сети будет «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО». С 23 января энергетики уже приступили к осмотру имущества, после чего будут составлены акты приема-передачи для последующей его эксплуатации.

В компании напомнили, что концессионные соглашения являются основным механизмом привлечения инвестиций в систему ЖКХ страны.

«Тепло Тюмени» не первый год обеспечивает коммунальными ресурсами потребителей жилого фонда, социально значимых объектов, субъектов малого, среднего бизнеса и прочих потребителей в Тюмени, Тобольске, поселке Демьянка Уватского района.

В Ялуторовске «Тепло Тюмени» будет обслуживать 33 котельные и 81,62 км тепловых сетей, в период с 2018 по 2021 год произведут диспетчеризацию 24 котельных. В Ишиме поставщики тепла возьмут в эксплуатацию 44 котельные, 75,57 км теплосетей и заменят 5 км тепловых сетей в связи с их износом.

«На сегодняшний день нами заключены концессионные соглашения с органами местного самоуправления Заводоуковска, Ялуторовска и Ишима, — отметил директор компании „Тепло Тюмени“ Марат Царгасов. — В Заводоуковске „Тепло Тюмени“ будет оказывать услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. В Ишиме и Ялуторовске мы займемся пока поставкой тепла и горячей воды. Благодаря заключенным договоренностям в развитие муниципального имущества городов будут вложены инвестиции, и, как следствие, значительно повысятся надежность функционирования инженерных систем и качество оказываемых потребителям услуг».