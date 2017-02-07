16:55 07 февраля 2017 0

Тимошенко посетила США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Лидер оппозиционной украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что президент США Дональд Трамп прекрасно знает о том, что происходит на Украине, пишет «Газета.ру».

По словам Тимошенко, у нее была короткая встреча с новым президентом, после которой она узнала, что Трамп четко понимает, что происходит на Донбассе и полностью поддерживает в этом вопросе Украину.

Также, по словам Тимошенко, она напомнила правящей элите США о гарантиях, предоставленных Будапештским меморандумом, и попросила дать Украине оборонительное вооружение, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не в курсе того, что именно происходит на Украине и в Донбассе. В реальной ситуации, по его словам, еще предстоит разобраться.