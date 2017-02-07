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07 февраля 2017
17:07  07 февраля 2017 0

Песков не стал ругать Райкина за «некрофильское государство»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Песков заступился за артистаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу высказывания худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина о России, пишет Russian.rt.com.

Песков отметил, что в цитату, которую произнес Райкин, вкладывался другой смысл, поэтому не стоит передергивать его слова.

«Там было про другое», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Константин Райкин во время спектакля о судьбах великих русских поэтов, которых травили, назвал Россию «некрофильским государством».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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