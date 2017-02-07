Число жертв гриппа на Ямале растет

17:28 07 февраля 2017 0

Роспотребнадзор рекомендует носить маски и избегать масового скопления людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прошедшую неделю на Ямале в больницы обратилось почти 8,5 тысяч человек с диагнозом «ОРВИ». Рост заболеваемости продолжается. Сейчас она на 12,7% случаев больше, чем неделей раньше. Региональное управление Роспотребнадзора призывает избегать большого скопления людей, носить маски и чаще мыть руки.

Санитарные врачи отмечают, что наибольшее число заболеваний — в Пуровском районе, городах Новый Уренгой, Ноябрьск и Муравленко. Среди заболевших преобладают дети и школьники.

«В лечебно-профилактических учреждениях округа продолжается строгое соблюдение карантинного режима. В образовательных учреждениях в случае регистрации групповой заболеваемости проводится приостановление учебного процесса и разобщение детей сроком на 7 дней», — сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее Людмила Нечепуренко уже отмечала, что новую волну эпидемии ОРВИ и гриппа на Ямале ожидают во второй половине февраля. За этот сезон от вируса погибло уже семь человек. На карантин закрыты многие учебные заведения. В частности, приостановлены занятия во всех школах Надымского района.