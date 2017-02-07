{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
06 февраля 2017
03 февраля 2017
17:28  07 февраля 2017 0

Число жертв гриппа на Ямале растет

Клипарт. ОРВИ. Грипп. Маски. Челябинск., маски, грипп, орви, повязки
Роспотребнадзор рекомендует носить маски и избегать масового скопления людейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За прошедшую неделю на Ямале в больницы обратилось почти 8,5 тысяч человек с диагнозом «ОРВИ». Рост заболеваемости продолжается. Сейчас она на 12,7% случаев больше, чем неделей раньше. Региональное управление Роспотребнадзора призывает избегать большого скопления людей, носить маски и чаще мыть руки.

Санитарные врачи отмечают, что наибольшее число заболеваний — в Пуровском районе, городах Новый Уренгой, Ноябрьск и Муравленко. Среди заболевших преобладают дети и школьники.

«В лечебно-профилактических учреждениях округа продолжается строгое соблюдение карантинного режима. В образовательных учреждениях в случае регистрации групповой заболеваемости проводится приостановление учебного процесса и разобщение детей сроком на 7 дней», — сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее Людмила Нечепуренко уже отмечала, что новую волну эпидемии ОРВИ и гриппа на Ямале ожидают во второй половине февраля. За этот сезон от вируса погибло уже семь человек. На карантин закрыты многие учебные заведения. В частности, приостановлены занятия во всех школах Надымского района.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров