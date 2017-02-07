17:41 07 февраля 2017 0

Тюменская управляющая компания заморозила дома Фото: пресс-служба "Тепла Тюмени"

В Тюмени в сильные морозы жильцы четырех многоквартирных домов остались без отопления, коммуникации в домах не работают. Как сообщили в пресс-службе «Тепла Тюмени», энергетики вынуждены спасать людей, отогревая дома, из-за халатности управляющей компании ООО «УютСервисБыт».

Речь идет о домах № 71, 73, 75 и 77 по улице Минской. В «Тепле Тюмени» рассказали, что в понедельник, 6 февраля, энергетики обнаружили повреждение тепловой сети диаметром 273 мм в районе улицы Республики, 141.

Согласно регламенту специалисты компании передали информацию о предстоящем отключении отопления из-за ремонтных работ в единую теплоснабжающую организацию АО «УТСК», а представитель «Тепла Тюмени» встретился с сотрудниками ООО «УютСервисБыт», чтобы предупредить их о ремонте и необходимости проконтролировать состояние внутридомовых коммуникаций.

К шести утра вторника, 7 февраля, аварийные работы по по замене коммуникаций были окончены. О том, что начат запуск отопления, сотрудники «Тепла Тюмени» сообщили в УТСК и ООО «УютСервисБыт». Однако, как пояснили в «Тепле Тюмени», управляющая компания к работе отнеслась халатно и в итоге в четырех домах системы отопления оказались разморожены. Более того: в подъездах домов оказались открыты входные двери, а стекол в оконных проемах и вовсе не было.

1/2 Фото: пресс-служба компании «Тепло Тюмени»

«Обслуживание внутридомовых коммуникаций является обязанностью УК. Но в связи с тем, что ООО «УютСервисБыт» халатно относится к своим обязанностям, отогревать жилые дома вынуждены АО «УТСК» и «Тепло Тюмени», — сообщили в компании, отметив, что «УютСервисБыт» не в первый раз не исполняет свои обязанности. Проведенное техническое обследование показало, что замерзающие дома вообще не были готовы к отопительному сезону: система отопления не была промыта, опрессовка там не проводилась и акт готовности не был получен.

«Кроме того, произошедшее — далеко не первый случай безобразного отношения управляющей компании к своим обязанностям, — рассказали в пресс-службе энергетической компании. — Так, 1 января был зафиксирован выход на поверхность теплоносителя по ул. Минской, 75. В период с 1 по 3 января повреждение не было ликвидировано и вода просачивалась под фундамент жилого дома. 25 января была выявлена утечка на внутридомовых коммуникациях жилого дома по адресу пр. Корабельный, 16. При ее ликвидации управляющая компания установила на вводе в дом шаровые краны меньшего диаметра, чем требовалось, а именно 32 мм вместо 57 мм. В связи с этой ошибкой снизились параметры поставляемой тепловой энергии, и, как следствие, потребителям оказываются услуги ненадлежащего качества. По состоянию на сегодняшний день ситуация не исправлена».

В понедельник, 6 февраля, прорвало и внутренние коммуникации дома на улице Причальной, 2. «УК бездействует», — подчеркнули в «Тепле Тюмени».

Получить комментарий в ООО «УютСервисБыт» не удалось. В аварийной диспетчерской службе корреспондента «URA.RU» перенаправили в приемную компании, однако там телефон оказался переключен на факс.

По данным из открытых источников, директором и единственным учредителем ООО «УютСервисБыт» является Александр Кирьянов. Он же значится совладельцем и директором компании ООО «УК «УЮТСЕРВИСБЫТ», ООО «УК «Ямал», а также соучредителем ООО «РАЗВИТИЕ» и ООО «УК «Жилищный сервис».