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07 февраля 2017
17:14  07 февраля 2017 0

Бессрочная, бесплатная, твоя. Медведев не против всеобщей приватизации жилья

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Медведев одобрил поправки в документ о приватизацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава федерального кабмина Дмитрий Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, пишет ТАСС.

Вопрос о приватизации обсуждался представителями партии с Дмитрием Медведевым 6 февраля, после чего премьер поддержал инициативу. Соответствующая поправка будет внесена 7 февраля, затем законопроект планируется рассмотреть во втором чтении.

Отметим, что по действующему законодательству приватизация заканчивается 1 марта 2017 года. Ранее сроки приватизации неоднократно продлевались.

Лев Истомин
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