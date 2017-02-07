17:33 07 февраля 2017 0

Кресла должны быть обиты кожей и давать возможность владельцу качаться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальские чиновники заказали для представительств кожаные кресла с механизмом качания и мебель для обустройства кабинетов. Цена контракта — 1,1 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Ямала. Об этом сообщается в документах на официальном сайте торгов.

Заказчиком выступила дирекция по обеспечению деятельности представительств Ямала в Тюменской, Курганской областях и Екатеринбурге. Поставщиком стал ИП. Контракт заключен в конце декабря 2016 года.

Согласно документам аукциона, одним из самых дорогих предметов мебели стал стол руководителя за 77,5 тыс. рублей, брифинг-приставка за 87,1 тыс. рублей с ребрами из массива бука. Также в заказ включены три кресла руководителя с кожаной обивкой и механизмом качания. «Предусмотрена функция „антишок“, позволяющая предотвратить резкое опрокидывание спинки кресла назад. Стандартные регулировки: по высоте, регулировка пружины с целью обеспечить комфортное качание», — говорится в документации.