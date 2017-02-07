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07 февраля 2017
17:29  07 февраля 2017 0

Лавров: Россия будет поставлять Афганистану военную технику

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров ждет от США исправления ошибок ОбамыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского МИДа Сергей Лавров уверен, что Россия отладит партнерское взаимодействие по Афганистану с новой администрацией Белого дома, пишет «Газета.ру». Кроме того, российская сторона готова продолжать оказывать Кабулу поддержку в поставках и ремонте военной техники и оборудования

Лавров считает, что после того как в Вашингтоне будут сформированы новые структуры, отвечающие за борьбу с терроризмом и афганскую проблематику, контакты США и России наладятся.По словам главы МИДа, совместное сотрудничеству Москвы и Вашингтона пострадало от специфической политики Барака Обамы.

Также Москва заинтересована в конструктивном сотрудничестве с Кабулом по направлениям экономики и в сфере безопасности.

Лев Истомин
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