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Главные новости Курганской области
18:31  07 февраля 2017 0

«Оценка необъективна». Прокуратура Зауралья хочет вызволить Чудновец из тюрьмы

Приговор Станиславу Черепахе Областной суд Курган, курганский областной суд
Прокуратура предлагает пересмотреть дело Евгении ЧудновецФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Прокуратура Зауралья внесла в президиум Курганского областного суда кассационное представление по делу Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с обнаженным мальчиком. Ведомство просит отменить апелляционное определение от 22 декабря 2016 года и направить дело на новое рассмотрение, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры.

«Всесторонне изучив судебное постановление, прокуратура Курганской области сделала вывод о неполноте и необъективности оценки, данной в ходе заседания апелляционной инстанции доводам защиты», — отметили в ведомстве.

Адвокаты Чудновец в суде настаивали на том, что их подзащитная сделала репост ролика только для того, чтобы привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к издевательствам над ребенком. При этом представитель прокуратуры в апелляционной инстанции просил назначить Чудновец наказание, не связанное с лишением свободы.

Как ранее сообщало «URA.RU», в августе 2015 года жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец сделала репост трехсекундного видеоролика с изображением обнаженного мальчика, снятого вожатыми детского лагеря. В отношении ребенка совершались действия сексуального характера. Катайский суд признал Чудновец виновной в распространение материалов порнографического содержания и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Курганский областной суд смягчил приговор до 5 месяцев. У Евгении Чудновец остался трехлетний ребенок, который сейчас живет с бабушкой. Сама Евгения отбывает наказание в колонии Нижнего Тагила.

Прецедент вызвал широкий общественный резонанс. На днях в Кургане прошел митинг «За свободу Чудновец!».

Анна Бояркина
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