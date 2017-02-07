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07 февраля 2017
18:12  07 февраля 2017 0

Жители Югры и Ямала теряют работу быстрее других уральцев

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Жителям Югры и Ямала не везёт с поиском работыФото: Анна Майорова © URA.RU

Два уральских региона, ХМАО и ЯНАО, показали наибольшее увеличение численности безработных граждан за неделю. Такие выводы сделаны по результатам еженедельного мониторинга рынка труда, сообщили «URA.RU» в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Всего с 25 января по 1 февраля 2017 года численность безработных граждан в России, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,5% и составила 899,4 тыс. человек.

Помимо Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, существенное увеличение количества безработных также произошло в Кировской, Магаданской, Костромской, Тамбовской областях, Севастополе, Чукотском автономном округе, а также на Алтае.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в ХМАО-Югре выросло количество людей, ищущих работу. По данным югорского Росстата, на конец 2016 года в округе искали работу 47,7 тыс. человек — в конце 2015 года этот показатель был на 5 тыс. человек меньше.

Ядвига Вольская
© Служба новостей «URA.Ru»
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