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07 февраля 2017
06 февраля 2017
17:49  07 февраля 2017 2

Тюменские «молодогвардейцы» переписали слоган Дональда Трампа ради биатлона

Тюменцы хотят чемпионат мира по биатлонуФото: пресс-служба "Молодой гвардии"

6 февраля «молодогвардейцы» Тюмени вышли на улицы с лозунгами, схожими со слоганами предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

«Make America great again (Сделаем снова Америку великой)» — гласил предвыборный лозунг президента Америки.

«IBU, make Tyumen the Biathlon Center again (IBU сделай снова Тюмень центром биатлона)» — было написано на табличках членов «Молодой гвардии».

Свой флешмоб молодые люди провели в поддержку тюменской делегации, которая отправилась на внеочередное заседание союза биатлонистов (IBU) во главе с губернатором Владимиром Якушевым.

Заседание состоится 8 февраля. На конгрессе Тюмень может потерять право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.

Владимир Балтунов
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