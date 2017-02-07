17:49 07 февраля 2017 2

Тюменцы хотят чемпионат мира по биатлону Фото: пресс-служба "Молодой гвардии"

6 февраля «молодогвардейцы» Тюмени вышли на улицы с лозунгами, схожими со слоганами предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

«Make America great again (Сделаем снова Америку великой)» — гласил предвыборный лозунг президента Америки.

«IBU, make Tyumen the Biathlon Center again (IBU сделай снова Тюмень центром биатлона)» — было написано на табличках членов «Молодой гвардии».

Свой флешмоб молодые люди провели в поддержку тюменской делегации, которая отправилась на внеочередное заседание союза биатлонистов (IBU) во главе с губернатором Владимиром Якушевым.

Заседание состоится 8 февраля. На конгрессе Тюмень может потерять право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года.