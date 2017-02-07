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07 февраля 2017
18:01  07 февраля 2017 4

В России введут продовольственные карточки

Торговля. клипарт , супермаркет, продуктовые полки, гастроном
Власти намерены ввести карточки для малоимущихФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Минпромторг совместно с Минфином работают над доработкой программы адресной продовольственной помощи, сообщает «Газета.ру». Для малоимущих слоев населения создадут особые банковские карточки, деньги с которых можно будет потратить только на продукты.

По словам министра промышленности Дениса Мантурова, необходимо предоставлять адресную помощь некоторым категориям граждан, которые потратят выделенные им деньги, потому что эта мера не является накопительной системой.

«Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — заявил Мантуров.

Программу адресной помощи планируют ввести уже в 2017 году. Отметим, что ранее Минпромторг обратился в Сбербанк с просьбой проработать возможность реализации программы адресной продовольственной помощи нуждающимся жителям России с помощью банковских карт.

Лев Истомин
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