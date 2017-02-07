Самолет «ЮТэйр» попал в переделку прямо в день рождения авиакомпании

18:04 07 февраля 2017 0

ЮТэйр задержал рейс из-за технических неполадок на борту Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» применил экстренное торможение во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел во вторник, 7 февраля, в аэропорту Ханты-Мансийска. Рейс 352 авиакомпании «ЮТэйр» должен был отправиться в Москву в 5:30 утра. Вылет был задержан.

По словам очевидцев, на которых ссылается ОТРК «Югра», при разгоне самолет стал резко тормозить. После полной остановки экипаж объявил, что на борту возникли технические неполадки. Воздушное судно развернули, а пассажиров доставили в здание аэровокзала, где обеспечили их горячим питанием. Для выполнения рейса пассажирам был выделен самолёт из Уфы.

Комментарий о точных причинах задержки самолёта в компании «ЮТэйр» получить не удалось — в пресс-службе авиакомпании не отвечают на телефонные звонки.

Тем временем в Сургуте 7 февраля состоялось празднование 50-летнего юбилея югорской авиакомпании. Поздравить югорских авиаторов лично приезжал губернатор Югры Наталья Комарова.