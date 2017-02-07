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07 февраля 2017
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18:27  07 февраля 2017 0

Депутат Госдумы раскритиковал работу судей в ХМАО. «Происходил полный бардак»

Съезд партии
Владимир Сысоев возмущен решением суда ХМАО-ЮгрыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Государственной Думы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, член высшего совета ЛДПР Владимир Сысоев раскритиковал решение суда Ханты-Мансийского автономного округа, отказавшегося признавать нелегитимными выборы депутатов окружной Думы. На отмене итогов осеннего голосования настаивали в региональном отделении партии либерал-демократов. Как сообщил во вторник, 7 февраля, Сысоев «URA.RU», суд не принял во внимание доводы наблюдателей о наличии нарушений на выборах. Партия обжалует решение в вышестоящей инстанции.

«На выборах в Нефтеюганске был полный бардак. Мы полгода не можем добиться, чтобы нам показали видео с избирательных участков, суд даже не вызвал свидетелей нарушений, несмотря на массовые жалобы со стороны наблюдателей. Мы рассчитывали, что сегодняшнее заседание будет перенесено, но это решение будем обжаловать в любом случае в вышестоящей инстанции», — прокомментировал Владимир Сысоев.

Ранее суд не усмотрел в доводах заявителей каких-либо оснований для отмены результатов голосования. Сами представители ЛДПР на заседание не явились.

Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР, как уже сообщало «URA.RU», потребовало признать недействительными результаты выборов депутатов Думы ХМАО по единому избирательному округу в Нефтеюганской региональной группе №7. В партии уверены, что голосование проходило с большим количеством нарушений, а итоги выборов могли быть сфальсифицированы. В итоге от Нефтеюганской региональной группы №7 в югорский парламент избрался представитель «Единой России» Степан Пыталев.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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