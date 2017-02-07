Решение о переносе даты внедрения транспортной схемы Екатеринбурга принималось кулуарно

18:56 07 февраля 2017 0

Пока в администрации Екатеринбурга обсуждался вопрос о транспортной схеме, сити-менеджер решил положить проект в долгий ящик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба отложить до 2019 года внедрение новой сети общественного транспорта стало новостью не только для горожан, но и для представителей мэрии. Еще за полчаса до публикации на сайте администрации заявления Александра Эдмундовича о сдвиге сроков депутаты гордумы и разработчики маршрутной сети горячо обсуждали проект на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В частности, речь шла о повременной системе оплаты проезда, которая, по мнению народных избранников, не соответствует интересам как туристов, так и тех горожан, которые не намерены приобретать Е-карту.

«Оплатить время поездки в общественном транспорте можно будет только при помощи электронной карты. Те, кто захочет расплатиться наличными, будут вынуждены делать это при каждой пересадке, которых станет намного больше. В таких же условиях окажутся и гости Екатеринбурга. Это недопустимо, поскольку одна и та же услуга будет стоить по-разному», — заявил депутат Александр Хан, приведя в пример систему оплаты проезда в Европе, где существуют куда более выгодные тарифы, а в качестве альтернативы Е-карте на остановках можно приобрести проездные на энное количество поездок или времени.

С этой позицией согласился и председатель комиссии Владимир Крицкий, порекомендовав разработчикам — фонду «Город.PRO» и председателю комитета по транспорту Игорю Федотову — учесть это предложение в процессе расчета тарифов на оплату.

Критике подверглись и другие предложения проекта транспортной схемы. Особое внимание депутаты обратили на намерение выделить для общественного транспорта соответствующие полосы, которые, по мнению Юрия Дозорец, вовсе приведут к коллапсу на двухполосных дорогах:

«Если на этих участках дороги образовываются пробки, то выделенная полоса для транспорта только усугубит ситуацию. Если же пробок нет, то она их создаст. К тому же не стоит забывать о том, что обочина зачастую заставлена припаркованными машинами. Такого быть не должно, но давайте отталкиваться от реальности. В противном случае новация приведет к коллапсу», — возмутился депутат.

Мэр Евгений Ройзман с таким мнением не согласился. Выделенные полосы, по его словам, должны организовываться и на двухполосных дорогах, поскольку водители автомобилей, стоя в пробках, станут замечать, что общественный транспорт — более эффективное средство передвижения, что поспособствует росту пассажиропотока.

Также во время общения народных избранников с разработчиками схемы неоднократно проговаривались вопросы недостаточного информирования горожан, необходимости доработки проекта, а также отсутствия плановых показателей — насколько новая сеть в цифрах будет эффективнее старой.

По завершению заседания большинство участников, несмотря на критику и недоработки, рекомендовало разработчикам выполнить все необходимое для успешного внедрения новой маршрутной сети 1 июля. Председатель комиссии Владимир Крицкий, напомнив, что времени осталось мало, предложил даже создать депутатскую рабочую группу, которая бы также принимала участие в работе над проектом. Примерно в это же время на сайте горадминистрации появилась новость о переносе даты внедрения схемы на 2019 год.

«Уже почти середина февраля, и очевидно, что разработчики не готовы к 1 июля. Они не могут ответить на половину вопросов, которые были заданы на заседании, не могут должным образом проинформировать о реформе население, поэтому решение о переносе сроков внедрения схемы совершенно правильное. К тому же никто не хочет „опарафиниться“ перед всем миром в 2018 году», — резюмировал депутат гордумы Олег Хабибуллин.