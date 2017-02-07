18:44 07 февраля 2017 0

Глава "КР" Новицкий заявил, что ТЭС Полярная нужна Салехарду, хотя ранее губернатор называл ее "грязной схемой" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Корпорации развития» Сергей Новицкий будет добиваться возобновления двух проектов на Ямале и в Югре — ТЭС «Полярная» и «Полярный кварц». Об этом он заявил в интервью малоизвестному изданию ВВП, текст беседы прислан в СМИ пресс-службой «КР».

«По „Полярной“, естественно, проблемы есть. Проект начал реализовываться еще в 2011 году. Это тепловая электростанция мощностью 268 мегаватт, 41 гигакалория тепла. То есть объект, очень значимый для Салехарда. Была разработана проектная документация, начато строительство. В 2013 году строительство остановили — я считаю, что это было ошибкой. В результате этой остановки прекратилось финансирование объекта, и сейчас я предпринимаю все усилия, чтобы этот проект реанимировать», — сказал менеджер.

Г-н Новицкий заявил, что он уже обсуждал этот вопрос с чешским банком, который стал кредитором стройки (и теперь, кстати, пытается вернуть деньги через суд).

«Мы уже начинаем находить по этому вопросу взаимопонимание. Выбор ведь важный: или зарыть 12,5 млрд рублей в землю, или вложить еще и достроить этот объект, сдать его в эксплуатацию», — сказал руководитель.

Он не уточнил, изменилась ли позиция Минэнерго и правительства Ямала. В интервью «URA.RU» глава региона Дмитрий Кобылкин ранее заявлял, что стройка — «это грязная схема с определенными целями». «Для запуска надо 15 млрд рублей. Для запуска в никуда. Мне это не нужно, и участвовать в этой афере я не хочу», — говорил губернатор.

Следователи проводили проверку по факту закупки оборудования для станции.

Упомянул г-н Новицкий и югорский проект — ОАО «Полярный кварц».

«Там есть лицензия на месторождение особо чистого кварца, это очень серьезный объект. Сейчас мы, можно сказать, реанимируем этот проект, хотим применить там новейшие плазменные технологии, позволяющие получать из этого кварца целый ряд компонентов, которые можно применять и в металлургии, и в оборонной промышленности, и в других областях. Этому проекту придает большое значение губернатор ХМАО Наталья Владимировна Комарова», — уверил менеджер.

Заявления Новицкого сделаны на фоне информации о том, что акционеры ограничат его полномочия, запретив ему проводить крупные сделки и оформлять займы. Заседание набсовета, на котором должен быть рассмотрен этот вопрос, уже несколько раз откладывалось. При этом в самой «КР» не комментируют неоднозначные процессы вокруг структуры и сорванные заседания.