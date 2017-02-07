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07 февраля 2017
06 февраля 2017
18:29  07 февраля 2017 0

ЧОП в Екатеринбурге проявил бдительность и спровоцировал панику

Обрушение на заводе Калинина
В отличие от сегодняшнего, на ЗИКе обрушение было настоящимФото: Читатели URA.Ru © URA.RU

Екатеринбургские чоповцы вызвали МЧС и скорую помощь, увидев, как на территории завода металлоконструкций рушится здание цеха. По тревоге к заводу на улице Первомайской, 120 были направлены реанимационные автомобили и машины МЧС.

Паника, вызванная сообщением об обрушении на заводе металлоконструкций, быстро улеглась, когда выяснились все обстоятельства.

«На заводе своими силами разбирают старое ветхое здание, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Все под контролем, пострадавших нет, оперативные службы оказались не нужны».

Ранее «URA.RU» сообщало об обрушении кровли на заводе Калинина. Тогда погибли 4 человека, 14 были ранены. Позже выяснилось, что здание было признано аварийным, однако руководство завода скрыло этот факт и рабочие продолжали находиться в опасном для жизни помещении.

Александр Лукманов
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