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07 февраля 2017
18:33  07 февраля 2017 0

«Поставлю отметку в календаре». Кремль напомнит журналисту Fox News об извинениях в 2023 году

Путин. Архив, песков дмитрий
Песков не намерен раздувать историю с оскорблением ПутинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен дождаться в 2023 году извинений от журналиста Fox News Билла О’Рейли за оскорбление Владимира Путина, пишет «Газета.ру».

По словам Пескова, с этим журналистом у них разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Также пресс-секретарь президента сказал, что поставит отметку в календаре на 2023 год, чтобы вновь поднять вопрос об извинениях.

«Мы очень добрые и очень терпеливые», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что в Кремле не намерены раздувать инцидент с неуместными словами в адрес Владимира Путина.

Напомним, что американский журналист во время интервью с президентом США Дональдом Трампом обвинил Путина в убийствах, уточнив, что он может извиниться перед российским президентом не ранее чем через шесть лет.

Лев Истомин
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