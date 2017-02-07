20:27 07 февраля 2017 0

Во вторник, 7 февраля, Владимир Путин назначил Алексея Цыденова и. о. главы Бурятии Kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Бурятии Алексея Цыденова. За неделю это уже второе назначение в губернаторском корпусе.

Новый лидер региона долгое время работал в правительстве: с июня 2012 года занимал пост замминистра транспорта. Ранее возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко говорит, что аппарат правительства времен Путина — премьер-министра — это кладезь кадров: «Думаю, что плюсы Цыденова — это его относительная молодость (40 лет), его опыт работы в бизнесе и в органах государственной власти. Цыденов лично известен Путину, работал в структурах, близких президенту, например, с бизнесменом Геннадием Тимченко. И с точки зрения профессионального и элитного бэкграунда он в плюсе. Кроме того, что немаловажно, он не включен в коррупционные и семейственные связи».

В 2008 году Алексей Цыденов был включен в список лиц резерва управленческих кадров под патронажем президента Российской Федерации, и это сыграло важную роль при назначении нового и. о. главы Бурятии.

Источник «URA.RU», близкий к Кремлю, отмечает, что за это время Цыденов прошел все необходимые тесты в администрации президента на управленческую эффективность. «Все решения принимает президент. В Кремле лишь разработаны показатели, которые позволяют оценить и выбрать кандидатов. И подготовка списка возможных кандидатов идет по прозрачным критериям», — поясняет собеседник агентства.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что у Цыденова репутация технократа и представителя новой президентской команды: «У него наработан управленческий опыт во время пребывания в кадровом резерве. Одним из главных вызовов для него станет политизированность элиты на территории: новому и. о. губернатора придется либо искать баланс, либо как-то „засушить“ остроту политических конфликтов».

Напомним, что Алексей Цыденов пришел на смену Вячеславу Наговицину, который 7 февраля, во вторник, обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий губернатора. На своем посту он проработал два срока.

По информации «URA.RU», к экс-главе Бурятии Вячеславу Наговицыну у федерального центра претензий нет и его опыт работы на госслужбе будет обязательно востребован. Политолог Михаил Виноградов говорит, что первые годы элита воспринимала Наговицына как назначенца Москвы: «Но ротация команды размывала содержание курса, узнаваемость республики и лоббистский потенциал не росли, хотя сектора экономики типа туризма развивались и межэтнический баланс поддерживался. В последние два года наблюдался серьезный всплеск активности элиты, следствием чего было постепенное снижение позиции Наговицына в рейтинге „Петербургской политики“ — с 8,2 баллов в 2012 году до 4,7 баллов в февральском рейтинге. В то же время мы видим сигналы, говорящие о том, что политических претензий к Наговицыну у центра нет и он может получить новую должность».

Политолог Евгений Минченко рассказывает о возможных карьерных перспективах бывших губернаторов: «И Наговицын, и Басаргин не пропадут. Есть стандартный набор, куда податься бывшим губернаторам — идти в Совет Федерации от региона, становиться советником при новом губернаторе (формат Шаймиева) или замруководителя какой-нибудь федеральной структуры. Или, обладая особым бэкграундом, стать полпредом президента».

Эксперты считают, что отставки пермского и бурятского губернаторов задали новый тренд: оба заявляли о своем намерении уйти на брифингах за несколько часов до сообщений Кремля. «Повторение сценария нельзя считать случайностью», — говорит глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко. «Один раз это можно было списать на самодеятельность, а второй раз уже говорит о какой-то системе. А после третьего раза мы решим, что это уже такой новый формат отставок в губернаторском корпусе», — заявил политолог в интервью «URA.RU».

Замдиректора Института политических исследований Григорий Добромелов считает, что такой сценарий отставки губернатора должен заявить тему большей публичности политических процессов: объявляя о собственной отставке на публике, губернаторы показывают, что ответственно подходят к судьбе региона и не ждут отклика от администрации президента.