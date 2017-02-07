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07 февраля 2017
18:53  07 февраля 2017 0

Сын Сердюкова торгует объектом культурного наследия. ФОТО

Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., сердюков анатолий
Сын Сердюкова решил продать бывшую дачу Минобороны в ПетербургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В северной столице с помощью сайта бесплатных рекламных объявлений продается объект культурного наследия, который до 2010 года принадлежал Министерству обороны России, а после перешел в собственность сына бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, пишет Fontanka.ru.

В объявлении указан адрес объекта — дача А. М. Юхневича расположена на Морской улице, 5, в Комарово. Площадь дома составляет 218 метров, сейчас здесь ведется реставрационный ремонт для комфортного проживания. Здание расположено на участке в 2 га, имеются все коммуникации.

Общая стоимость владений оценена в 350 млн рублей.

Бывшая дача Минобороны принадлежит сыну Сердюкова
Фото: скрин сайта бесплатных объявлений

Лев Истомин
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