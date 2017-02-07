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07 февраля 2017
06 февраля 2017
19:09  07 февраля 2017 0

В Екатеринбурге, несмотря на перенос, продолжают готовиться к «Лыжне России—2017»

Лыжня России-2016. (Дополнение). Екатеринбург, лыжник, скорость, лыжня россии 2016
Десятки тысяч уральцев встанут на лыжиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге из-за сильных холодов на неделю перенесли ежегодные соревнования «Лыжня России». Несмотря на это, в городе продолжают готовиться к эстафете.

Всего в мероприятии задействуют 17 площадок во всех районах мегаполиса, главной площадкой станет «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего в гонке могут принять участие около 40 тысяч человек, единственным условием для которых станет наличие собственных лыж.

На сегодняшний день готовность к стартам составляет 90%. Недельная пауза, по словам организаторов, позволит еще лучше подготовиться к «Лыжне России—2017».

Напомним, что старты перенесли на 18 февраля, 10 часов утра.

Лев Истомин
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