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Главные новости Курганской области
07:42  08 февраля 2017 0

Мэрия Кургана рассказала о планах на пустующее здание в Рябково

Митинг детские сады Курган, детский сад, дети пикет
В мэрии обещают пристроить в детсады всех трехлетокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана рассматривает варианты использования бывшего интерната на Карбышева, 52 для нужд социальной сферы. Об этом говорится в ответе на официальный запрос «URA.RU», подписанный руководителем городского департамента соцполитики Игорем Постоваловым.

Также в администрации уточнили, что в здании, которое пустует уже третий год, было прописано около сотни воспитанников. Однако, по данным департамента, все они уже переведены в другие заведения и поменяли прописку.

По данным мэрии, в очереди на получение детсадов сейчас зарегистрировано 11,7 тысяч детей из Кургана. 3700 из них — 2014 года рождения, то есть те, кому в 2017 исполняется три года. В администрации заверили, что все трехлетки будут обеспечены местами в детсдах. На заседании в администрации Кургана в минувший понедельник была поставлена задача закончить строительство детсада на 240 детей в пятом микрорайоне Заозерного в текущем году.

Жители поселка Рябково, напомним, выражали пожелание, чтобы в пустующем здании интерната открыли школу искусств или детский сад.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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