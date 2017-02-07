19:59 07 февраля 2017 0

Олег Сиенко, много сделавший для корпорации, по решению нового собственника покинет свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ростех сменит руководство Уралвагонзавода, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. В УВЗ заявили, что теперь по всем вопросам стоит обращаться именно в корпорацию.

«Будет», — сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, состоится ли смена руководства УВЗ. Он отметил, что не может пока назвать преемника нынешнего гендиректора завода Олега Сиенко. «Как сменим, так и узнаете», — сказал Чемезов, — передает «Интерфакс». Статс-секретарь — заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич кратко прокомментировал журналисту «URA.RU», что о смене гендиректора корпорации лучше узнавать в Ростехе: «Они собственники теперь».

Одновременно Жарич опроверг и появившиеся сведения о своем новом месте работы. Сегодня в телеграмм-канале одна из региональных пиарщиц заявила, что якобы новым местом работы Жарича станут «РЖД». «Вот девушке этой и звоните. Пока я в УВЗ», — сказал он.

Слухи о том, что Сиенко вот-вот сменят на посту гендиректора УВЗ, появились еще в конце 2016 года, напоминает «Газета.ру». Издание писало, что наиболее вероятным кандидатом может быть Александр Потапов, который на своем нынешнем посту курирует ОПК.

Олег Сиенко возглавил ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 16 апреля 2009 года. Он сменил на этом посту Николая Малых, руководившего предприятием с 1997 года. Как говорится о Сиенко в статье, размещенной в «Википедии», считается, что его назначение состоялось по инициативе гендиректора Ростехнологий Сергея Чемезова.

В понедельник, 6 февраля, глава федерального кабмина Дмитрий Медведев принял решение передать 100% акций Уралвагонзавода в качестве имущественного взноса РФ корпорации «Ростех». Распоряжение от 31 января опубликовано на сайте правительства. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что экс-руководитель «Технодинамики» (холдинг Ростеха) Максим Кузюк сменит Олега Сиенко на посту гендиректора Уралвагонзавода, единственного в России производителя танков. В Ростехе эти сообщения опровергли.