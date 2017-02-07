{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
19:59  07 февраля 2017 0

«Все так — они теперь собственнники». Ростех сменит руководство Уралвагонзавода

Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, высокинский александр, куйвашев евгений, сиенко олег
Олег Сиенко, много сделавший для корпорации, по решению нового собственника покинет свой постФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ростех сменит руководство Уралвагонзавода, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. В УВЗ заявили, что теперь по всем вопросам стоит обращаться именно в корпорацию.

«Будет», — сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, состоится ли смена руководства УВЗ. Он отметил, что не может пока назвать преемника нынешнего гендиректора завода Олега Сиенко. «Как сменим, так и узнаете», — сказал Чемезов, — передает «Интерфакс». Статс-секретарь — заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич кратко прокомментировал журналисту «URA.RU», что о смене гендиректора корпорации лучше узнавать в Ростехе: «Они собственники теперь».

Одновременно Жарич опроверг и появившиеся сведения о своем новом месте работы. Сегодня в телеграмм-канале одна из региональных пиарщиц заявила, что якобы новым местом работы Жарича станут «РЖД». «Вот девушке этой и звоните. Пока я в УВЗ», — сказал он.

Слухи о том, что Сиенко вот-вот сменят на посту гендиректора УВЗ, появились еще в конце 2016 года, напоминает «Газета.ру». Издание писало, что наиболее вероятным кандидатом может быть Александр Потапов, который на своем нынешнем посту курирует ОПК.

Олег Сиенко возглавил ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 16 апреля 2009 года. Он сменил на этом посту Николая Малых, руководившего предприятием с 1997 года. Как говорится о Сиенко в статье, размещенной в «Википедии», считается, что его назначение состоялось по инициативе гендиректора Ростехнологий Сергея Чемезова.

В понедельник, 6 февраля, глава федерального кабмина Дмитрий Медведев принял решение передать 100% акций Уралвагонзавода в качестве имущественного взноса РФ корпорации «Ростех». Распоряжение от 31 января опубликовано на сайте правительства. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что экс-руководитель «Технодинамики» (холдинг Ростеха) Максим Кузюк сменит Олега Сиенко на посту гендиректора Уралвагонзавода, единственного в России производителя танков. В Ростехе эти сообщения опровергли.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров