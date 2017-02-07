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07 февраля 2017
19:38  07 февраля 2017 0

Баков возродит Российскую империю в Черногории после создания абсолютной монархии в Тихом океане

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, баков антон
Баков вернется к черногорскому проектуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бизнесмен и политтехнолог из Екатеринбурга Антон Баков намерен вернуться к проекту «Российская империя» в Черногории после того, как закончит переговоры с властями Кирибати о создании «альтернативной России» на трех необитаемых островах в Тихом океане, пишет Russian.rt.com.

Участок в 80 га земли рядом с городом Никшич в Черногории экс-депутат Госдумы Антон Баков приобрел еще в 2014 году. Тогда предполагалось сделать эти земли основной территорией нового государства и резиденцией императора Николая III. Тогда Баков даже вел переговоры о вступлении нового государство в ООН, однако проект забуксовал.

Недавно Баков докупил еще 16 га в Черногории, построил там асфальтированную дорогу, восстановил башню Стратимира в замке Пандурица. С прошлым правительством страны бизнесмен не смог договориться по поводу политической составляющей. Поэтому Баков после переговоров на островах Тихого океана собирается вернуться в черногорские земли для беседы с новым премьер-министром и покупки новых земель.

Ранее Антон Баков предложил через «URA.RU» российским олигархам смелый проект. Знаменитый уралец намерен выкупить несколько островков в Микронезии, облагородить их территории и продавать как отдельные государства состоятельным лицам.

Лев Истомин
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