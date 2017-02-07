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07 февраля 2017
19:55  07 февраля 2017 0

Из-за огромной дыре в водоводе несколько улиц в Екатеринбурге оказались под водой

Потоп Ясная-Шаумяна Екатеринбург, потоп
Служба благоустройства займется освобождением дорог от воды (архивное фото)Фото: Арсений Ваганов © URA.RU

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга из-за порыва трубы на улице Труда затопило несколько улиц. На месте аварии работают специалисты «Водоканала».

«Утечка произошла на водоводе диаметром 600 мм, уже удалось отключить поврежденный участок. На подаче холодного водоснабжения это не скажется, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе „Водоканала“. — Сейчас на месте работает бригада ремонтников, после 20:00 к ним присоединится еще одна бригада. Начинает работу служба по благоустройству, чтобы ликвидировать разлив воды на улице».

Напомним, сильный потоп произошёл в Верх-Исетском районе вечером 13 января. Тогда вода затопила частный сектор. В подвалах у людей пропали все запасы продуктов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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