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07 февраля 2017
19:55  07 февраля 2017 0

Верховный суд оставил фотографа Лошагина в тюрьме

Приговор Лошагину. Екатеринбург, лошагин дмитрий
Суд отклонил кассацию адвокатов фотографаФото: Алексей Колчин © URA.RU

Верховный суд России отказал известному фотографу Дмитрию Лошагину в рассмотрении кассационной жалобы по громкому уголовному делу об убийстве супруги Юлии Прокопьевой-Лошагиной, пишет ТАСС.

Фотомодель Юлию Прокопьеву убили 22 августа 2013 года в фотостудии в самом центре Екатеринбурга. По данным следствия, Лошагин сам убил свою жену в состоянии алкогольного опьянения, а после вывез тело в лес и поджег его.

Свою вину фотограф не признал, отказавшись давать показания на полиграфе. 9 сентября 2014 года суд оправдал Дмитрия Лошагина, однако второй суд в 2015 году назначил обвиняемому 10 лет колонии. В том же году Свердловский областной суд изменил приговор на 9 лет 10 месяцев заключения.

Лев Истомин
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