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07 февраля 2017
06 февраля 2017
20:22  07 февраля 2017 0

«Очередной поджог!» В центре Тюмени сгорел жилой дом

Пожар в нежилом доме Советская 136 Курган
В центре Тюмени сгорел домФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В центре Тюмени сгорел частный деревянный дом на улице Энгельса, огонь вспыхнул вечером во вторник, 7 февраля. Фотографии пожара в соцсетях опубликовали очевидцы. Горожане предполагают, что здание могли поджечь.

«Горит дом в районе улицы Перекопской прямо СЕЙЧАС. Анонимно», — написал очевидец в популярном местном паблике во «ВКонтакте».

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре поступило в 17:41. «Горел частный жилой дом площадью 10 на 10 метров, — рассказали в пресс-службе. — На месте работали 8 единиц техники и 22 человека личного состава». К этому времени огонь потушен, пострадавших нет.

Фото: группа «Инцидент. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

На место пожара выезжали и медики — помощь потребовалась одной женщине. В областном департаменте здравоохранения сообщили, что вызов поступил на станцию скорой помощи в 17.43, бригада прибыла на место в 17.52.

«За это время к медикам обратилась одна женщина — повышение давления на фоне стресса», — отметили в департаменте.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Тюменцы в Сети предполагают, что дом в центре города вспыхнул не просто так. «Очередной поджог!» — считают некоторые.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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