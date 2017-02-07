{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,19
Динамика за 2 недели
Евро 63,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 февраля 2017
20:27  07 февраля 2017 0

Назван срок серийного производства танка «Армата»

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, танк, армата
Танк запустят в производство через годФото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что серийное производство танков «Армата» начнется в 2018 году, передает телеканал «Звезда». Для того, чтобы это произошло, в ближайшее время необходимо ускорить сроки испытаний.

«Армата», или Т-14, является единственным в мире танком третьего поколения. Аналогов российской разработке в мире пока нет. «Армату» представили россиянам на столичном Параде Победы два года назад.

Из технических характеристик эксперты отмечают мощную систему защиты танка, способную перехватывать любые противотанковые снаряды, а также новейшую бронекапсулу для экипажа.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров