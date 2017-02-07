Назван срок серийного производства танка «Армата»

20:27 07 февраля 2017 0

Танк запустят в производство через год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что серийное производство танков «Армата» начнется в 2018 году, передает телеканал «Звезда». Для того, чтобы это произошло, в ближайшее время необходимо ускорить сроки испытаний.

«Армата», или Т-14, является единственным в мире танком третьего поколения. Аналогов российской разработке в мире пока нет. «Армату» представили россиянам на столичном Параде Победы два года назад.

Из технических характеристик эксперты отмечают мощную систему защиты танка, способную перехватывать любые противотанковые снаряды, а также новейшую бронекапсулу для экипажа.