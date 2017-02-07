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07 февраля 2017
20:44  07 февраля 2017 0

«Беги или умри». Детский омбудсмен попросил помощи МВД в борьбе с опасной игрой

Интервью с Сергеем Швиндтом. Екатеринбург, пешеходный переход, зебра, виз-бульвар
На дорогах — новая опасная забаваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовая истерия, связанная с оповещениями о подростковой забаве «Беги или умри», обеспокоила уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, которая обратилась к главе ГИБДД РФ Виктору Нилову с просьбой обратить пристальное внимание на опасную игру, пишет «Газета.ру».

Истерию спровоцировала массовая рассылка сообщений в мессенджерах, в которых содержится информация о новой опасной игре, Суть забавы заключается в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к транспортному средству. После рассылки многие родители стали бояться выпускать детей на улицы.

В письме говорится, что водителям нужно быть предельно внимательными, когда дети находятся у дороги. Также в тексте называется номер школы (№83), возле которой якобы произошел подобный инцидент. При этом номер школы не меняется в зависимости от региона.

В региональных СМИ активно подхватили тему. Так, выяснилось, что в Екатеринбурге были схожие случаи.

Отметим, что, по статистике ГИБДД, за 11 месяцев прошлого года в России зафиксировано 17 636 ДТП с участием детей до 16 лет, 636 из них погибли на дорогах.

Лев Истомин
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