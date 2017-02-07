20:24 07 февраля 2017 0

Ребенка в Лангепасе пытались успокоить насилием Фото: depositphotos.com © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении воспитательницы из Лангепаса, которая подозревается в насильственном обращении со своим подопечным. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, во время сончаса сотрудница детского сада «Светлячок» ударила по спине тапком малолетнюю воспитанницу и нецензурно высказалась в её адрес.

Позже родители заметили у дочери кровоподтек на спине и, выяснив у ребенка причины произошедшего, обратились с заявлением в полицию.

Ранее, когда случай ещё не получил широкую огласку, активисты Лангепаса попытались привлечь внимание к инциденту с помощью авторской программы Александра Гордона «Мужское/Женское», выходящей на «Первом канале».

В местной администрации искали решение вопроса самостоятельно, с участием окружных властей. По версии чиновников, как «URA.RU» писало ранее, активисты сознательно исказили ситуацию, рассчитывая выставить систему образования ХМАО-Югры в невыгодном свете на федеральном телевидении.