21:11 07 февраля 2017 1

Партия власти берет выборы в свои руки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» определился с датой голосования в российских регионах за кандидатов кандидатов в губернаторы и региональные парламенты. По итогам совещания, на котором присутствовал лидер партии Дмитрий Медведев, праймериз назначили на 28 мая, сообщает пресс-служба «Единой России».

В партии отмечают, что на выборы будут выдвигать не менее двух кандидатур для создания альтернативы. Выдвигать кандидатов будут после внутрипартийных переговоров по поводу выдвижения.