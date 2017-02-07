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07 февраля 2017
21:11  07 февраля 2017 1

Губернаторские выборы стартовали. «ЕР» определилась с датой праймериз в регионах

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, пресс-центр, компьютеры, единая россия, едро, XVI, съезд
Партия власти берет выборы в свои рукиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» определился с датой голосования в российских регионах за кандидатов кандидатов в губернаторы и региональные парламенты. По итогам совещания, на котором присутствовал лидер партии Дмитрий Медведев, праймериз назначили на 28 мая, сообщает пресс-служба «Единой России».

В партии отмечают, что на выборы будут выдвигать не менее двух кандидатур для создания альтернативы. Выдвигать кандидатов будут после внутрипартийных переговоров по поводу выдвижения.

Лев Истомин
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