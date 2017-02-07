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07 февраля 2017
21:35  07 февраля 2017 0

У России отбирают посольские земли в Киеве

Аллея городов-героев в Александровском саду. Москва, киев, город-герой
Киев насолил посольству РоссииФото: Антон Белицкий / antonb.ru

В столице Украины депутаты городского совета одобрили расторжение договоров аренды участков с посольством России, сообщает РИА «Новости».

Ранее земельные участки были предоставлены в 1998 году под строительство посольства, консульства России и резиденции посла. Это отдельные участки, на которых не расположено официальное посольство сегодня.

Горсовет Киева решил, что причиной расторжения аренды стало нецелевое использование земли, а также невыполнение условий договора. Теперь участки вернут в коммунальную собственность, чтобы потом обустроить там скверы.

Лев Истомин
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