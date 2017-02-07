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07 февраля 2017
21:57  07 февраля 2017 0

В Молдавии готовится референдум о выходе из соглашения с ЕС

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Молдавия может отстраниться от сотрудничества с ЕСФото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен поддержать выход из соглашения об ассоциации с Евросоюзом, если по этому вопросу в стране состоится референдум, пишет Russian.rt.com.

Об этом Додон сообщил во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.

До этого молдавский лидер заявлял, что процесс приднестровского урегулирования должен закончиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, которое должно получить свой особый статус. Кроме этого, Додон заявлял, что намерен отменить соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в столице страны.

Лев Истомин
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