Царев: на Украине скоро сменится президент

22:00 07 февраля 2017 0

США делают ставку на Тимошенко Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что администрация нового президента США Дональда Трампа согласилась заменить нынешнего президента Украины Петра Порошенко на лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошеко, которая станет новым главой бывшей советской республики, пишет «Федеральное агентство новостей».

Царев считает, что такая замена произойдет скоро, потому что у Порошенко крайне низкие рейтинги, а Тимошенко в свою очередь уже ведет активные переговоры с членами команды Дональда Трампа. Показатель скорой замены — встреча президента США сначала с Тимошенко и только потом с Порошенко. Также, по словам Олега Царева, именно Тимошенко американцы помогают медиаресурсами и финансами.

Сейчас руководитель «Батькивщины» позиционирует себя в качестве политика, который остановит войну в Донбассе и будет выполнять «минские соглашения», а также сможет договориться с Россией.