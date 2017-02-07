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07 февраля 2017
22:22  07 февраля 2017 2

Десятки пенсионеров госпитализированы с дизентерией в доме-интернате. Есть жертвы

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, каталка
Люди попали на больничную койкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Калининградской области проводится тщательная проверка по факту массового заболевания острой кишечной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба», пишет FlashNord.

В больницу попали 13 человек, всего болезнь диагностирована у 20 жителей интерната, двое заболевших скончались.

В данный момент проводятся эпидемиологическое расследование и организация профилактических мероприятий. В интернате проводится внеплановая проверка. Как выяснилось, у всех пострадавших диагностирована дизентерия.

Лев Истомин
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