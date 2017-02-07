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07 февраля 2017
22:37  07 февраля 2017 5

Эксперты сравнили сражение за Алеппо со Сталинградской битвой

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Алеппо сравнили со СталинградомФото: Евгений Ганеев

Историки проводят аналогии между событиями Великой Отечественной войны 1941-45 годов и сражениями в Сирии в 2011-17 годах, пишет «Федеральное агентство новостей».

К примеру, сражение за сирийский город Алеппо ряд аналитиков сравнивает с битвой за Сталинград — ведь именно Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Изгнание террористов из сирийского города также кардинально изменило военно-политический расклад сил в стране.

При этом сражение под Сталинградом не привело к капитуляции фашистских сил — для этого понадобилось еще почти полтора года. Так же и в Сирии не удается сразу одолеть представителей боевиков.

Лев Истомин
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