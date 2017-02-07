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07 февраля 2017
22:50  07 февраля 2017 0

Убытки — на миллионы долларов. Силовики Белоруссии заподозрили Россельхознадзор в грубых нарушениях

Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, перец, овощи, приготовление блюд
Фермеры Белоруссии терпят огромные убыткиФото: Анна Майорова © URA.RU

МВД Республики Беларусь заподозрило ряд сотрудников Россельхознадзора в распространении ложных сведений в интересах, не связанных с их деятельностью, пишет«Интерфакс».

Белорусские силовики полагают, что чиновники российского ведомства, нарушив нормы международного права, ограничивали возможность реализации товаров из Белоруссии на территории России. По этому факту сейчас проводится проверка.

Так, например, только в Минской области ограничивались поставки из 96 сельскохозяйственных предприятий, в результате чего убытки составили около 2,5 млн долларов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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