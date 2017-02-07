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07 февраля 2017
23:04  07 февраля 2017 0

Из-за проблемного пассажира британские истребители поднялись в небо

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково
Истребители взмыли в воздух из-за потенциальной опасностиФото: пресс-центр аэропорта Внуково

Британские истребители Typhoon вынуждены были сопроводить пассажирский лайнер Пакистанских международных авиалиний из-за проблем с одним из пассажиров, пишет «Интерфакс».

Изначально борт РК757 направлялся из Пакистана в лондонский Хитроу, однако в итоге его перенаправили в аэропорт Станстед. Причиной инцидента стало скандальное поведение одного из пассажиров. О теракте речь не идет.

На территории Британии самолет сопровождали два истребителя.

Лев Истомин
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