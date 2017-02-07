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07 февраля 2017
23:09  07 февраля 2017 1

Роскомнадзор вернул любимый россиянами порносайт

Чемпионат Урала по стриптизу. Екатеринбург, стриптиз, попа, задница, обнаженка, голые, секс, приват
У поклонников ресурса вновь появился дополнительный досугФото: Александр Мамаев © URA.RU

Роскомнадзор вернул порносайт YouPorn из списка запрещенных интернет-ресурсов. Ресурс теперь доступен для россиян.

Как сообщает «Национальная служба новостей», это стало возможным благодаря получению определения об отмене решения суда Владивостока.

Порносайт заблокировали в сентябре 2016 года, как это ни странно, за распространение порно-контента.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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