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07 февраля 2017
23:03  07 февраля 2017 0

«ЕВРАЗ» вложил в спасение природы Урала больше 1,2 млрд рублей

Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, евраз
"ЕВРАЗ" выделяет на экологию огромные суммыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2016 году «ЕВРАЗ» направил 1,2 млрд рублей на природоохранную деятельность собственных предприятий в Нижнем Тагиле и Качканаре, где за год провели больше 40 специальных мероприятий, сообщает пресс-служба компании.

«ЕВРАЗ НТМК» провел большую работу по улучшению экологических показателей коксохимического производства, заменил часть оборудования третьего коксового цеха. К концу 2017 года благодаря модернизации установки сухого тушения кокса цех планирует снизить выбросы в окружающую среду на 20%; этот проект вошел в план основных событий в рамках Года экологии в Российской Федерации. Еще одно важное мероприятие КХП — отказ от устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию новых герметичных установок налива сырого бензола. Это позволило сократить выбросы сырого бензола в атмосферу на 5 тонн в год.

Над снижением выбросов также работал конвертерный цех. Современная аспирационная система на установке «печь-ковш № 2» дала возможность увеличить эффективность очистки отходящих газов в четыре раза.

«ЕВРАЗ НТМК» планомерно сокращает нагрузку на окружающую среду. С 2008 снижение выбросов в атмосферу составило около 15%.

В числе основных природоохранных мероприятий «ЕВРАЗ КГОКа» — замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое, более эффективное оборудование позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также на комбинате выполнены ревизия очистных сооружений Западного карьера и работы, направленные на укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период «ЕВРАЗ КГОК» проводил мероприятия по пылеподавлению в карьерах и на хвостохранилище.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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