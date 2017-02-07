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07 февраля 2017
23:31  07 февраля 2017 1

К 2050 году Россия станет первой по экономике в Европе

Клипарт, евро, экономика, валюта
Экономика России подрастет в ближайшие десятилетияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свежем докладе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers отмечено, что развивающиеся страны станут доминировать в глобальной экономике к 2050 году, а первое место в Европе по этому показателю займет Россия, пишет «Лента.ру».

В докладе отмечено, что в прошлом году Россия по объему ВВП стала шестой в мире после Германии, Японии, Индии, США и Китая. Россия смогла обойти Францию, Великобританию, Бразилию и Индонезию.

Через 33 года в приведенном списке, кроме России, останется только Германия и Франция. В списке мировых лидеров в экономике к 2015 году окажутся Китай, Индия, США, Индонезия, Россия, Бразилия, Англия, Германия, Мексика, США и Япония.

Лев Истомин
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