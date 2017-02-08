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08 февраля 2017
07 февраля 2017
23:53  07 февраля 2017 0

Путин увеличил штрафы за нарушение закона о персональных данных

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин ужесточил закон о персональных данныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает административную ответственность за нарушение действующего законодательства в области персональных данных, пишет РИА «Новости».

В настоящее время наказание за нарушение закона предполагает предупреждение или штраф для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1 тысячи рублей, для юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Теперь эти суммы возрастут до 1—3 тысячи рублей, 5—10 тысяч рублей и 30 —50 тысяч рублей соответственно.

Лев Истомин
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