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08 февраля 2017
07 февраля 2017
23:59  07 февраля 2017 0

Целый район Екатеринбурга остался в мороз без тепла

Коммунальная авария на Крестинского. Екатеринбург, коммунальная авария, жкх, прорыв водовода
Горячая вода появится в домах горожан только утромФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером, около 19 часов, 7 февраля, из-за крупной коммунальной аварии 129 домов остались без отопления. Поломку устранят не раньше 6 часов утра, 8 февраля, сообщили корреспонденту «URA.RU» в диспетчерской службе.

Авария произошла из-за повреждения на большом диаметре тепловой магистрали. На месте ЧП всю ночь будет работать бригада коммунальщиков. В результате аварии тепло отключили в 129 зданиях по улицам Энтузиастов, Старых Большевиков, Бабушкина, Баумана, Вали Котика, Стачек, Энтузиастов и проспекту Космонавтов.

Между тем в Екатеринбурге установились морозы. В полночь столбик термометра опустился до отметки минус 27 градусов.

Лев Истомин
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