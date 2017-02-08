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08 февраля 2017
07 февраля 2017
00:02  08 февраля 2017 0

Чуркин не ждет чудес от команды Трампа: «Нужно набраться терпения и работать»

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Виталий Чуркин прокомментировал высказывания о России своей коллеги Никки ХейлиФото: Patrick Gruban/Wikipedia

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин прокомментировал высказывания о России своей коллеги Никки Хейли.

«Мы не ждём чудес. Их команде нужно сформироваться. Назначение — это только маленький шаг. Нам нужно набраться терпения и работать», — заявил Чуркин в интервью russian.rt.com.

Напомним, ранее Хейли возложила на Россию ответственность за происходящее на Донбассе и заявила, что с России не будут сняты санкции до тех пор, пока она не вернет Украине Крым.

В то же время Виталий Чуркин придает большое значение первой встречи министров иностранных дел России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Наталья Володина
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